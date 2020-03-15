Общество
Российская газетаЭкономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан. Такое мнение высказал руководитель отдела рынков американского финансового холдинга J.P. Morgan International Дэвид Стаббс, не уточняя, какие конкретно страны он имеет в виду.
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Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал более 10 млн просмотров
За сутки клип набрал более 10 млн просмотров и собрал 634 тысячи лайков и 55 тысяч дизлаков.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом
Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
Гаджеты
Полностью рассекречен смартфон Motorola Edge. Живые фото
Сетевые источники поделились живыми фотографиями, а также перечнем характеристик смартфона Motorola Edge, которые должны анонсировать уже скоро.
Общество
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
Общество
Экономист Масленников: коронавирус разрушает российскую промышленность
Ряд отраслей российской промышленности страдает из-за отсутствия поставок зарубежных компаний на фоне коронавируса.
Армия и оружие
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе
Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.
Транспорт
РЖД объявили об отмене поездов на Украину и в Молдавию
Россия с 17 марта приостановит железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Здоровье
В ВОЗ объяснили высокий уровень смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович объяснила, с чем связан повышенный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Италии.
Общество
В Сети рассказали, что нельзя делать 15 марта в День Федота Ветроноса
В Сети рассказали, что нельзя делать во время этого народного праздника.
Хоккей
Бывший российский хоккеист заявил, что будет голосовать за Трампа
Бывший российский игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Брызгалов сообщил, что на следующих выборах президента США поддержит Дональда Трампа.
Общество
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Биатлон
Самуэльссон прокомментировал обыски в номере Логинова на ЧМ
На чемпионате мира-2020 итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах отбывшего ранее дисквалификацию за допинг Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
Общество
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан
Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
Здоровье
Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты
В субботу врачи дали ряд рекомендаций, как распознать заражение коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
Пользователи соцсетей не одобрили поступок российской балерины Анастасии Волочковой, устроившей на торжестве шоу с использованием сухого льда.
Технологии
Экзоскелет для врачей создали инженеры из России
Инженеры образовательной программы «Вектор» из Ростеха разработали экзоскелет для врачей, проводящих сложные хирургические операции.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в сезоне-2020 могут сократить до двух дней
Шансы на полноценный календарь есть. Сможем провести 17-18 гонок или даже больше, зависит от того, когда начнем сезон.
Экономика
Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса
Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
Наука
Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля
Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
Общество
Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве
Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Путешествия
Ростуризм объяснил, куда лучше не ездить и как вернуть деньги за тур
На сайте ведомства приведен полный список стран, где есть риск заражения коронавирусом и куда не следует выезжать.
Футбол
Максименко признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Спартак»
Определен лучший игрок матча 22-го тура российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Спартаком».
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Политика
Совет Федерации утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию
Совет Федерации принял документ большинством голосов. Поддержали решение 164 сенатора, воздержавшихся не было.
Общество
Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд
Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Экономика
Эксперты предложили разработать российский налог с «цифровой» выручки
«Нужно продолжать работать с ОЭСР, но параллельно прорабатывать российский налог с выручки от оказания цифровых услуг, связанных с российскими пользователями», – рекомендует руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.
Общество
В Казани прошло прощание с Иреком Миннахметовым
Сегодня утром в Казани прошло прощание с бывшим руководителем "Татмедиа" и бывшим гендиректором "Татспиртпрома" Иреком Миннахметовым.