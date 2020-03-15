В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан. Такое мнение высказал руководитель отдела рынков американского финансового холдинга J.P. Morgan International Дэвид Стаббс, не уточняя, какие конкретно страны он имеет в виду.

Армия и оружие Россия и Турция начинают совместное патрулирование в Идлибе Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного российскими и турецкими военными специалистами по итогам переговоров в Анкаре.

Транспорт РЖД объявили об отмене поездов на Украину и в Молдавию Россия с 17 марта приостановит железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

Биатлон Самуэльссон прокомментировал обыски в номере Логинова на ЧМ На чемпионате мира-2020 итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах отбывшего ранее дисквалификацию за допинг Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Общество Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.

Экономика Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.

Общество Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).

Общество Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.