Экономика
REGNUMЭкономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможный переход активов Банка России в Сбербанке к Министерству финансов РФ.
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Продажу акций Сбербанка кабмину назвали «прелюдией» к приватизации
Национальная служба новостейвчера в 10:14
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Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
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Microsoft для разработчиков выпустила ОС Windows 10X
Ожидается, что к концу года производители уже выпустят первые устройства под управлением перспективной операционной системы.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
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Недавно в микроблоге 62-летней кинодивы появились фотографии, где та запечатлена после очередной химиотерапии на ферме у Алены Максимовой.
Шоу-бизнес
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Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
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«Монако» выплатил компенсацию за Головина, но деньги остались в РФС
Трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года обошёлся «монегаскам» в 30 миллионов евро.
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Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
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Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам
Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Политика
Берни Сандерс стал победителем праймериз в Нью-Гэмпшире
Третьим в списке стал «мэр Пит», который опередил сенатора Элизабет Уоррен, сообщает телеграм-канал «Мейстер» При этом Сандерс не является членом Демократической партии.
Политика
Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Общество
На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя
На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Транспорт
Россия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай
По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка
О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.
Происшествия
Капитанам столкнувшихся на Пхукете катеров предъявили обвинения
Авто
Кроссовер Geely Coolray начали выпускать в Белоруссии. По какой цене его ждать у нас?
По данным портала tut.by, в Республике Беларусь Geely Coolray с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л. с. в топовой комплектации Flagship оценили в 43 900 местных рублей — это около 1 283 000 рублей в российской валюте.
Футбол
«Аякс» разгромил «Витесс» и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов
"Аякс" на выезде обыграл "Витесс" в рамках финала Кубка Нидерландов. Амстердамцы победили со счетом 3:0.
Игры
На официальном сайте появилась PlayStation 5
В конце февраля ожидается презентация игровой консоли PlayStation 5. Она запланирована в Нью-Йорке, в Sony Hall.
Музыка
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»
На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
Здоровье
Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски
Минздрав России предлагает законодательно заморозить цены на медицинские маски.
Армия и оружие
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.