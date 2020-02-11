Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможный переход активов Банка России в Сбербанке к Министерству финансов РФ.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Михаил Делягин предложил принять закон об особом статусе Сбербанка

REGNUM03:20

Продажу акций Сбербанка кабмину назвали «прелюдией» к приватизации

Национальная служба новостейвчера в 10:14

По мнению Делягина ЦБ и Минфин готовят крупнейшую аферу по стерилизации 15,3 трлн рублей из бюджета России

Апрал10 февраля в 16:05

«Прелюдия» к приватизации: о продаже акций Сбербанка кабмину

Infox.ruвчера в 12:42

Вероятную приватизацию крупного госбанка назвали катастрофой

Цензуры.Нетвчера в 02:29

Эксперт: Российский бюджет может потерять 15 трлн рублей

Гудвилл.онлайнвчера в 07:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 18:37, Ашберн
Армия и оружие

В России разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет

ФАН вчера в 20:13
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 02:00
Гаджеты

Microsoft для разработчиков выпустила ОС Windows 10X

Ожидается, что к концу года производители уже выпустят первые устройства под управлением перспективной операционной системы.
Astera 09:11
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Шоу-бизнес

Александра Яковлева позировала без волос после химиотерапии

Недавно в микроблоге 62-летней кинодивы появились фотографии, где та запечатлена после очередной химиотерапии на ферме у Алены Максимовой.
WomanHit.ru 02:35
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News 01:08
Футбол

«Монако» выплатил компенсацию за Головина, но деньги остались в РФС

Трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года обошёлся «монегаскам» в 30 миллионов евро.
Metaratings вчера в 04:22
Космос

Похожая на Землю луна Сатурна провалила тест на инопланетную жизнь

HotGeo 07:25
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство

Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Что происходит 13:33
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 11:13
Здоровье

Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам

Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
ТАСС 05:18
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:50
Политика

Берни Сандерс стал победителем праймериз в Нью-Гэмпшире

Третьим в списке стал «мэр Пит», который опередил сенатора Элизабет Уоррен, сообщает телеграм-канал «Мейстер» При этом Сандерс не является членом Демократической партии.
Rostov gazeta 07:41
Политика

Путин рассказал об объемах финансовых резервов России

Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин.
Москва 24 08:57
Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Общество

На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
Известия 08:33
Транспорт

Россия не успевает построить свою часть маршрута из Европы в Китай

По данным Счетной палаты РФ, строительство российской части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" удастся завершить только в 2027 году, что на 7 лет позже срока, предусмотренного соглашениями, подписанными на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Московский Комсомолец 16:36
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 05:02
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка

О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.
Lenta.ru 12:03
Происшествия

Капитанам столкнувшихся на Пхукете катеров предъявили обвинения

RT на русском вчера в 07:13
Авто

Кроссовер Geely Coolray начали выпускать в Белоруссии. По какой цене его ждать у нас?

По данным портала tut.by, в Республике Беларусь Geely Coolray с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л. с. в топовой комплектации Flagship оценили в 43 900 местных рублей — это около 1 283 000 рублей в российской валюте.
CARscope.ru 12:19
Футбол

«Аякс» разгромил «Витесс» и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

"Аякс" на выезде обыграл "Витесс" в рамках финала Кубка Нидерландов. Амстердамцы победили со счетом 3:0.
Матч ТВ 17:08
Игры

На официальном сайте появилась PlayStation 5

В конце февраля ожидается презентация игровой консоли PlayStation 5. Она запланирована в Нью-Йорке, в Sony Hall.
ToDay News Ufa 06:28
Музыка

Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии «Полар»

На сайте сообщается, что музыкальная премия вручается оперной певице Анне Нетребко. Премию также получила Дайан Уоррен.
The Moscow Post вчера в 05:51
Здоровье

Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски

Минздрав России предлагает законодательно заморозить цены на медицинские маски.
Пятый канал 12:47
Армия и оружие

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Lenta.ru 17:11
Хоккей

ESPN признал шайбу Овечкина лучшей в истории НХЛ

РБК 13:13
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Делягин
Российский экономист
Советский и российский экономист, политик и публицист, ведущий ряда теле- и радиопрограмм. Доктор экономических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Главный редактор журнала «Свободная мысль». Научный руководитель автономной некоммерческой организации «Институт проблем глобализации», действительный член РАЕН, член научного совета при Совете безопасности РФ. Член партии «Справедливая Россия», советник руководителя фракции партии «Справедливая Россия» С. М. Миронова в Госдуме.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное