Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможный переход активов Банка России в Сбербанке к Министерству финансов РФ.
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Михаил Делягин
Российский экономист
Советский и российский экономист, политик и публицист, ведущий ряда теле- и радиопрограмм. Доктор экономических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Главный редактор журнала «Свободная мысль». Научный руководитель автономной некоммерческой организации «Институт проблем глобализации», действительный член РАЕН, член научного совета при Совете безопасности РФ. Член партии «Справедливая Россия», советник руководителя фракции партии «Справедливая Россия» С. М. Миронова в Госдуме.
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