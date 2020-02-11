Экономика
REGNUMЭкономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможный переход активов Банка России в Сбербанке к Министерству финансов РФ.
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Продажу акций Сбербанка кабмину назвали «прелюдией» к приватизации
Национальная служба новостейвчера в 10:14
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Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
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Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам
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«Спартак» одержал победу на клубном ЧМ по пляжному футболу
Московский «Спартак» стартовал на клубном чемпионате мира по пляжному футболу победой над швейцарским «Грассхоппером» со счетом 8:1. Турнир проходит в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
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Минтруд и Минздрав запланировали четкую стандартизацию надбавок врачам
Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников Минтруд России разрабатывает совместно с Минздравом.
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Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
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Посол России назвал последствия отказов во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
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В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Общество
Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Армия и оружие
Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках
Экономика
Продажа акций Сбербанка «вызывает настороженность»
Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, который направили в правительство, вызывает настороженность.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Здоровье
Отец умершего от СМА мальчика вышел на одиночный пикет в Красноярске
Сегодня, 12 февраля, отец Захара и Добрыни Никита Рукосуев вышел на одиночный пикет на площади Революции – напротив здания краевого правительства.
Армия и оружие
ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия
ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Кино
Sony снимет новый совместный фильм с Marvel
Напомним, что в середине 2019 года стало известно о том, что материнская компания Walt Disney отказалась от работы над продолжением "Человека-паука" после несогласия Sony пересмотреть условия первоначального соглашения.
Общество
Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».
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Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
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Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
Обострение ситуации в Идлибе обсудили сегодня президенты России и Турции.