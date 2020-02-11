Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможный переход активов Банка России в Сбербанке к Министерству финансов РФ.

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Экономика Нецелевые траты: Минфин РФ взыскал миллиард с агрофирмы-банкрота Обязательства по кредиту ООО не исполнило и банк-кредитор предъявил требование о выплате гарантии Минфину РФ, так как к тому моменту заёмщик уже был признан банкротом.

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Армия и оружие Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.

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