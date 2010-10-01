Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможный переход активов Банка России в Сбербанке к Министерству финансов РФ.
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Общество

«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
RT на русском 04:19
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости 12:20
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей

РБК 22:01
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Известия вчера в 15:00
Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

REGNUM 18:15
Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
Армия и оружие

Мотострелки ЦВО провели учения под Оренбургом

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа провели в Оренбургской области учение по борьбе с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами незаконных вооруженных формирований.
РЕН ТВ 21:00
Политика

Трамп обвинил Обаму в появлении у России гиперзвуковых ракет

Президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне перед губернаторами американских штатов, заявил, что Россия могла приступить к созданию гиперзвуковых ракет, узнав, что такие разработки были в планах предыдущей американской администрации под руководством Барака Обамы.
РБК 18:57
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru 19:27
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета 16:50
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», у Овечкина «-4»

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Айлендерс» — 3:5. В составе хозяев дубль оформил Энтони Бовилье, ассистентскими хет-триками отметились Джош Бэйли и Брук Нельсон.
Спорт-Экспресс 21:38
Происшествия

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»

Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 09:36
Здоровье

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru 20:15
Общество

Минтранс РФ не поддержал увеличение срока запрета на шипованные шины

В Минтрансе пояснили, что нельзя увеличить период запрета использования шипованных шин из-за климатических условий в России.
Псковское агентство информации 01:55
Политика

В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
РИА Новости 08 февраля в 15:08
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета 04:46
Политика

В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала «112» заявил, что на Украине гибнет промышленность.
Известия 21:33
Кино

Снимают заново: зрители не увидят отснятых серий новых «Сватов»

Donday.ru 07:53
Политика

Венесуэла из-за новых санкций США обратится в международные суды

Венесуэла намерена подать жалобы в международные инстанции из-за новых санкций США, введенных против авиакомпании Conviasa.
Росбалт 19:06
Общество

Мусоросжигательные заводы увеличат себестоимость поездок в метро

Из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Московской области и Казани подорожает себестоимость проезда в метро, правда, незначительно — лишь на 3 копейки, рассказал глава возводящей предприятия компании Андрей Шипелов.
News.ru 03:54
Общество

Мишустин потребовал навести порядок в бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от правительства навести порядок в соблюдении и исполнении федерального бюджета, а также исключить ситуации, когда средства остаются неизрасходованными по итогам года.
Lenta.ru 03:37
Кино

«Хищные птицы» возглавили российский прокат

В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
АБН вчера в 17:59
Авто

Представлена уникальная спецверсия BMW X5 Timeless Edition

Компания BMW презентовала уникальную спецверсию X5 Timeless Edition, созданную совместно с ателье Аlсаптаrа из Италии.
Letnews.ru 08 февраля в 08:28
Политика

Военный эксперт: Лукашенко слил российские секретные данные НАТО

Как утверждает отставной полковник, Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время проведения учений "Запад-2017".
Pravda.Ru 20:33
Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
КМВ Новости 06:36
Политика

Преемница Меркель ушла в отставку

BFM.ru 08:56
Кино

Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Ferra 12:46
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС 07:57
Общество

Врио губернатора Махонин возглавил правительство Пермского края

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Махонина врио губернатора Пермского края в связи с досрочным прекращением полномочий Решетникова, возглавившего Минэкономразвития.
РИА Новости 04:04
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Михаил Делягин
Российский экономист
Советский и российский экономист, политик и публицист, ведущий ряда теле- и радиопрограмм. Доктор экономических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Главный редактор журнала «Свободная мысль». Научный руководитель автономной некоммерческой организации «Институт проблем глобализации», действительный член РАЕН, член научного совета при Совете безопасности РФ. Член партии «Справедливая Россия», советник руководителя фракции партии «Справедливая Россия» С. М. Миронова в Госдуме.
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