Экономика
REGNUMЭкономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможный переход активов Банка России в Сбербанке к Министерству финансов РФ.
Читать в источнике
Оценить34
Общество
«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Армия и оружие
Мотострелки ЦВО провели учения под Оренбургом
Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа провели в Оренбургской области учение по борьбе с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами незаконных вооруженных формирований.
Политика
Трамп обвинил Обаму в появлении у России гиперзвуковых ракет
Президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне перед губернаторами американских штатов, заявил, что Россия могла приступить к созданию гиперзвуковых ракет, узнав, что такие разработки были в планах предыдущей американской администрации под руководством Барака Обамы.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», у Овечкина «-4»
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Айлендерс» — 3:5. В составе хозяев дубль оформил Энтони Бовилье, ассистентскими хет-триками отметились Джош Бэйли и Брук Нельсон.
Происшествия
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Общество
Минтранс РФ не поддержал увеличение срока запрета на шипованные шины
В Минтрансе пояснили, что нельзя увеличить период запрета использования шипованных шин из-за климатических условий в России.
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Политика
В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала «112» заявил, что на Украине гибнет промышленность.
Политика
Венесуэла из-за новых санкций США обратится в международные суды
Венесуэла намерена подать жалобы в международные инстанции из-за новых санкций США, введенных против авиакомпании Conviasa.
Общество
Мусоросжигательные заводы увеличат себестоимость поездок в метро
Из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Московской области и Казани подорожает себестоимость проезда в метро, правда, незначительно — лишь на 3 копейки, рассказал глава возводящей предприятия компании Андрей Шипелов.
Общество
Мишустин потребовал навести порядок в бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от правительства навести порядок в соблюдении и исполнении федерального бюджета, а также исключить ситуации, когда средства остаются неизрасходованными по итогам года.
Кино
«Хищные птицы» возглавили российский прокат
В российском прокате новый лидер – в первую неделю на экранах России фильму «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Куинн» удалось взобраться на первую строчку.
Авто
Представлена уникальная спецверсия BMW X5 Timeless Edition
Компания BMW презентовала уникальную спецверсию X5 Timeless Edition, созданную совместно с ателье Аlсаптаrа из Италии.
Политика
Военный эксперт: Лукашенко слил российские секретные данные НАТО
Как утверждает отставной полковник, Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время проведения учений "Запад-2017".
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Кино
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Общество
Врио губернатора Махонин возглавил правительство Пермского края
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Махонина врио губернатора Пермского края в связи с досрочным прекращением полномочий Решетникова, возглавившего Минэкономразвития.