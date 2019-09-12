Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист Делягин призвал не отменять НДС, а понизить его с 20% до 10%

Высокий НДС подавляет в РФ развитие высокотехнологичных производств, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который призвал отменить в РФ НДС.
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Михаил Делягин
Российский экономист
Советский и российский экономист, политик и публицист, ведущий ряда теле- и радиопрограмм. Доктор экономических наук. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Главный редактор журнала «Свободная мысль». Научный руководитель автономной некоммерческой организации «Институт проблем глобализации», действительный член РАЕН, член научного совета при Совете безопасности РФ. Член партии «Справедливая Россия», советник руководителя фракции партии «Справедливая Россия» С. М. Миронова в Госдуме.
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Зюганов Геннадий Андреевич
Политик
Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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