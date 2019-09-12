Экономика
REGNUMЭкономист Делягин призвал не отменять НДС, а понизить его с 20% до 10%
Высокий НДС подавляет в РФ развитие высокотехнологичных производств, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который призвал отменить в РФ НДС.
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Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак
Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.
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Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики
Низкие темпы экономического роста в РФ вызваны структурными факторами, денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Монсфинфоруме.
РИА Новости 09:30
Происшествия
Под Краснодаром тушат крупный пожар
Площадь пожара - около 1 тыс кв м, пишет Юга.ру. В его ликвидации участвуют 55 спасателей, задействована 21 машина.
Вестник Кавказа 05:03
Гаджеты
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году.
Газета.Ru 09:16
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Политика
Захарова назвала арест Коршунова в Италии спланированной провокацией
В МИД называли его задержание примером недобросовестной конкуренции. Газета ВЗГЛЯД писала об обвинениях в адрес Коршунова.
Взгляд.ру 09:37
Футбол
Алекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»
Вести.Ru 09:10
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к 10 месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Фигурное катание
Российские пары лидируют на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
Россияне Ксения Ахантьева/Валерий Колесов лидируют в соревнованиях пар на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости 09:29
Политика
Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»
Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Происшествия
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Общество
Пресс-секретарь патриарха ушел в отставку
Священник Александр Волков, занимавший пост пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ушел в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
РБК 10:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
В Госдуму внесли закон о наказании чиновников за оскорбление граждан
На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, предусматривающего введение системы наказаний для госслужащих за оскорбление граждан.
Московский Комсомолец 09:08
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,2 млрд
На 30 августа международные резервы страны составляли $530,5 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $2,2 млрд, или на 0,4%.
REGNUM 09:17
Политика
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 08:21
Общество
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
RT на русском 09:50
Общество
Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в умирающий город
По словам главы административной области, населенным пунктам региона, где живут менее двух тысяч человек, будет ежемесячно направляться 10 тысяч евро.
Телеканал 360° 03:14