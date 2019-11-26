Экономика

REGNUMREGNUMЭкономист Делягин заявил о необходимости прогрессивного налога в РФ

В России налог на потребление должен быть выше, чем налог на инвестиции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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с чего всё началось

Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России надо со временем ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое мнение он высказал на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
ТАССвчера в 13:22

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Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

ТАССвчера в 13:22

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Известиявчера в 14:31

Греф оценил вероятность введения растущей ставки налога на доходы

РЕН ТВвчера в 13:35

Греф выступил за введение прогрессивного НДФЛ

ГЛАС.RUвчера в 15:26

Главное осторожно, незаметно. Греф допустил рост НДФЛ для богатых в 4 раза

Красная веснавчера в 15:49

Либералы хотят превратить РФ в Бразилию и вернуть 1990-е годы – Делягин

REGNUM03:20

Греф готов платить «налог на богатых» в размере 20—50 процентов

Аргументы неделивчера в 14:48
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Политика

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Вести.Ru вчера в 22:21
Происшествия

Взрывное устройство сработало возле жилого дома в Туле

Интерфакс 05:24
Общество

Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком

Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Российская газета вчера в 06:32
Общество

Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС

Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 04:41
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Данко пристыдил Лолиту и обвинил в корысти к бывшему мужу

Фото: Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Сам же Данко тоже очень сильно переживал из-за расставания с Лолитой и неоднократно хотел обратно сойтись с ней.
Bimru.ru вчера в 11:33
Происшествия

В Подмосковье воспитатели частного детсада забыли ребенка на улице

Вести.Ru 05:35
Общество

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Lenta.ru 05:23
Происшествия

Суд арестовал двух обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

РИА Новости 02:57
Общество

Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:22
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Спорт

Песков призвал трезво оценивать ситуацию с возможными санкциями WADA

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в российском спорте из-за возможных санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском 04:19
Культура

Завод Росатома пригласил Шнурова, чтобы показать «сварщика будущего»

РИА Новости 04:57
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 млрд долларов.
BFM.ru 05:26
Наука

Как голодание влияет на продолжительность жизни

Исследователи из Американской ассоциации сердца пришли к выводу, что риск развития сердечной недостаточности может снизить регулярное голодание.
Smolnarod.ru 05:27
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

Автор образа Верки Сердючки певец Андрей Данилко покинул украинскую версию шоу "X-фактор", заявив о некомпетентности для роли наставника в этом проекте.
РИА Новости вчера в 20:55
Здоровье

Минздрав ожидает роста заболеваемости гриппом в России в декабре

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что подъём заболеваемости гриппом в стране прогнозируется в декабре, пик придётся на январь и начало февраля.
RT на русском 03:59
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании превысило 20 человек

Наибольший ущерб, как сообщает ТАСС, понесли город Дуррес и столица Тирана.
Эхо Москвы вчера в 19:07
Происшествия

Ростуризм прокомментировал ДТП с автобусом с туристами в Доминикане

RT на русском 00:52
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Общество

ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа

Федеральная служба безопасности России пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства в среду, 27 ноября.
Известия 05:54
Общество

Большинство россиян обдумывает переход на фриланс

Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».
Коммерсантъ 03:21
Космос

На американском сегменте МКС сломался туалет

Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.
Интерфакс 04:30
Кино

Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

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Кино

Фото: Зак Снайдер показал Уиллема Дефо в своей версии «Лиги справедливости»

REGNUM вчера в 15:21
Общество

Кремль отреагировал на сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

В Кремле прокомментировали информацию о лишении российского бизнесмена Олега Дерипаски гражданства Кипра.
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Армия и оружие

Британии предрекли полное поражение в войне с Россией

Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.
Российская газета 03:42
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СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском вчера в 23:06
Политика

В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
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Футбол

Лунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам

Обо всем сообщают спортивные издания. Петербургский игрок Андрей Лунев в последнее время не принимает участие в матчах.
Gazeta.SPb вчера в 14:37
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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