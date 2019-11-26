Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России надо со временем ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое мнение он высказал на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".

с чего всё началось

В России налог на потребление должен быть выше, чем налог на инвестиции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Экономист Делягин заявил о необходимости прогрессивного налога в РФ

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