Политическая ЭкспертизаЭкономист Делягин заявил об ответственности монополий за рост цен на продуктыИзвестный экономист и депутат Госдумы РФ Михаил Делягин в беседе с информагентством REGNUM рассказал, по какой причине растут цены на продукты в России.АБНПродукты питания дорожают в России из-за действий монополистов.Политическая ЭкспертизаЭкономист связал рост цен с действиями монополий.ФАНЭкономист уверен, что в начале 2022 года продовольственная инфляция в России будет не меньше, чем сейчас.Инвест-ФорсайтЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаАБНREGNUMTopdaynews.ruЭкономика сегодняГлавный региональныйSolenka.infoФАНПодробнее о событииЭкономист Делягин сообщил основную причину увеличения цен на продукты в РФАБНвчера в 08:13Депутат Делягин оспорил мнение вице-премьера Абрамченко о причинах подорожания продуктовФАНвчера в 14:14Депутат Михаил Делягин назвал основную причину увеличения цен на продукты в РоссииЕжедневные Новости Владивостокавчера в 10:00Депутат Госдумы назвал основную причину увеличения цен на продукты в РоссииГлавный региональныйвчера в 09:20Делягин связал рост цен на продукты в России с «произволом монополий»Экономика сегоднявчера в 14:15Депутат Делягин озвучил основную причину увеличения цен на продукты в РоссииBanki Loansвчера в 07:29Делягин рассказал, какой будет продовольственная инфляция в РФ в 2021 годуREGNUMвчера в 06:55Показать ещёОценить41Поделиться