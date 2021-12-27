Будьте в Плюсе

Экономист Делягин заявил об ответственности монополий за рост цен на продукты

Известный экономист и депутат Госдумы РФ Михаил Делягин в беседе с информагентством REGNUM рассказал, по какой причине растут цены на продукты в России.
АБН
Продукты питания дорожают в России из-за действий монополистов.
Политическая Экспертиза
Экономист связал рост цен с действиями монополий.
ФАН
Экономист уверен, что в начале 2022 года продовольственная инфляция в России будет не меньше, чем сейчас.
Инвест-Форсайт

Подробнее о событии

Экономист Делягин сообщил основную причину увеличения цен на продукты в РФ
АБНвчера в 08:13
Депутат Делягин оспорил мнение вице-премьера Абрамченко о причинах подорожания продуктов
ФАНвчера в 14:14
Депутат Михаил Делягин назвал основную причину увеличения цен на продукты в России
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 10:00
Депутат Госдумы назвал основную причину увеличения цен на продукты в России
Главный региональныйвчера в 09:20
Делягин связал рост цен на продукты в России с «произволом монополий»
Экономика сегоднявчера в 14:15
Депутат Делягин озвучил основную причину увеличения цен на продукты в России
Banki Loansвчера в 07:29
Делягин рассказал, какой будет продовольственная инфляция в РФ в 2021 году
REGNUMвчера в 06:55

Интересное

Читатели Daily Mail встали на сторону России на фоне выдвижения гарантий безопасности

Российская сторона заявила о возможном повторении кубинского ракетного кризиса на территории Украины.
ФАН23:07

Армия Израиля отказалась комментировать сообщения об ударах в районе порта Латакия в Сирии

Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась во вторник комментировать сообщения СМИ об израильских ракетных ударах в районе сирийского морского порта Латакия.
ТАСС01:39

Сбежавшая экс-судья Хахалева оставила в РФ недвижимость на 300 млн рублей

Сбежавшая из России краснодарская «золотая судья» Елена Хахалева оставила на Родине недвижимость, стоимость которой оценивается в 300 млн рублей.
Известия22:29

Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав выпустил новую — четырнадцатую — версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции.
РИА Новости02:27

«Ъ»: капитанов ВМФ арестовали по делу о хищении 700 млн рублей при перевооружении флота

В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал новых фигурантов уголовного дела о хищении 700 миллионов рублей при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота.
Lenta.ru00:53

За последние сутки во Владимирской области выявили 258 больных коронавирусом

По масштабам распространения коронавируса Владимирская область с общим количеством зараженных 80 055 (за сутки +258) занимает 46 место из 85 регионов России.
Зебра ТВ26 декабря в 04:25

Россиянам рассказали о новых правилах выплаты пенсий с января 2022 года

В январе 2022 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru00:31

Депутат Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за границу в новогодние праздники

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам покидать Россию в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма.
Газета.Ru02:11

Замглавы МИД Рябков допустил переговоры с США по гарантиям безопасности 10 января

Переговоры России с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, однако окончательной договоренности по дате еще нет.
Lenta.ru01:02

Глава ЛДПР Жириновский предложил включить 15 дней новогодних каникул в отпуска граждан

Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит - имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнёт.
РИА Новости19:51