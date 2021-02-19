Экономист Дмитрий Бабин спрогнозировал снижение курса доллара после пандемии коронавируса
Курс доллара снизится, когда произойдет полное восстановление экономики после пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал экономист Дмитрий Бабин. Дмитрий Бабин отметил, что последнее время мировые рынки являются нестабильными.В источнике
С чего всё началось
Когда перестанет расти курс доллара
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты": - В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции.
Российская газета22:00
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