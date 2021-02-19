Врио начальника УМВД Нижневартовска уволили после имитации митинга в школе

Врио начальника управления МВД по Нижневартовску (Ханты-Мансийский автономный округ) Олег Сураев уволен после организации тренировки по разгону «акции протеста», где были задействованы старшеклассники — как в роли «ОМОН», так и в роли «протестующих».