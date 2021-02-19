В Красноярске неизвестный бросил фейерверк в машину главы горсовета

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа: - В дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что около здания городской администрации неизвестный мужчина бросил зажженное пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов, - говорится в сообщении.