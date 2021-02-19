Российский экономист спрогнозировал падение курса доллара
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал падение курса доллара. Его слова приводит «Российская газета». Российский экономист пояснил, что в последние недели мировые рынки проявляют нестабильность.В источнике
С чего всё началось
Когда перестанет расти курс доллара
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты": - В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции.
Российская газета22:00
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