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Lenta.ru
Lenta.ru

Российский экономист спрогнозировал падение курса доллара

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал падение курса доллара. Его слова приводит «Российская газета». Российский экономист пояснил, что в последние недели мировые рынки проявляют нестабильность.В источнике
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Московский Комсомолец
С чего всё началось

Когда перестанет расти курс доллара

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты": - В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции.
Российская газета22:00
Подробнее о событии

Доллар может подешеветь после пандемии

Народные новости02:25

Экономист Бабин рассказал, когда ждать снижение курса доллара

ФАН01:46

Когда перестанет расти курс доллара

Российская газета22:00

Экономист раскрыл, как изменится курс доллара

URA.Ru00:30

Российский экономист спрогнозировал падение курса доллара

Lenta.ru23:30

Эксперт рассказал, когда перестанет расти курс доллара

Московский Комсомолец22:50

Эксперт рассказал, когда доллар перестанет расти

ПРАЙМ00:43
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В Красноярске неизвестный бросил фейерверк в машину главы горсовета

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа: - В дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что около здания городской администрации неизвестный мужчина бросил зажженное пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов, - говорится в сообщении.
Российская газета00:42

США исключили компании и граждан ФРГ из санкций против «Северного потока-2»

США решили не включать немецкие компании и граждан ФРГ в список санкций для остановки строительства газопровода "Северный поток – 2", который удвоит поставки газа из РФ в ФРГ и ЕС через Балтийское море, сообщил Bloomberg.
Вести.Ru01:28