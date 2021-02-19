Эксперт прокомментировал динамику курса доллара
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал динамику курса доллара. «В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции», — заявил он в беседе с «Российской газетой».В источнике
С чего всё началось
Когда перестанет расти курс доллара
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты": - В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции.
Российская газета22:00
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