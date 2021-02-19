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Эксперт прокомментировал динамику курса доллара

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал динамику курса доллара. «В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции», — заявил он в беседе с «Российской газетой».В источнике
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Когда перестанет расти курс доллара

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты": - В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции.
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