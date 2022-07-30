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Экономист Долгова предупредила о подорожании осенью сыра, колбас и кондитерских изделий

Отмечаемое в настоящее время снижение потребительских цен на продовольствие связано в первую очередь с сезонным падением цен на плодоовощную продукцию.
ПРАЙМ
Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом.
News.ru
Как поясняет Долгова, поскольку упаковка присутствует во всех продовольственных товарах, то рост цен на пластики, бумагу, краски, транспортную тару будет влиять на динамику потребительских цен.
ПРАЙМ
В группе риска импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.
РИА Новости

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Финансист Долгова предупредила о подорожании сыров и кондитерских изделий в России
РЕН ТВ19:26
Эксперт Долгова: к осени могут подорожать сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также чай и кофе
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