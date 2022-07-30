Lenta.ruЭкономист Долгова предупредила о подорожании осенью сыра, колбас и кондитерских изделийОтмечаемое в настоящее время снижение потребительских цен на продовольствие связано в первую очередь с сезонным падением цен на плодоовощную продукцию.ПРАЙМЦены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива — от хмеля, закупаемого за рубежом.News.ruКак поясняет Долгова, поскольку упаковка присутствует во всех продовольственных товарах, то рост цен на пластики, бумагу, краски, транспортную тару будет влиять на динамику потребительских цен.ПРАЙМВ группе риска импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАННИА СамараRZN.infoРоссийская газетаНациональная служба новостейРЕН ТВГазета.RuКомсомольская правдаСпортКПYA62.ruИнформ Полис onlineИзвестияLive24Life.ruВечерняя МоскваАбзацПодробнее о событииФинансист Долгова предупредила о подорожании сыров и кондитерских изделий в РоссииРЕН ТВ19:26Эксперт Долгова: к осени могут подорожать сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также чай и кофеПРАЙМ19:02Самое цитируемоеЭкономист Долгова предупредила о подорожании осенью сыра, колбас и кондитерских изделийLenta.ru21:10Эксперт Долгова: К осени могут подорожать колбаса, фрукты, кофе и пивоРоссийская газета20:18Экономист Долгова назвала продукты, которые подорожают к осениURA.Ru19:30Финансист Долгова: динамика цен на продукты зависит от ряда факторовИзвестия21:35Эксперт Долгова спрогнозировала подорожание сыра, колбас и кондитерских изделий к осениРИА Новости19:15Показать ещёОценить2KПоделиться