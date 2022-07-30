Lenta.ruЭкономист Долгова предупредила о подорожании осенью сыра, колбас и кондитерских изделийОтмечаемое в настоящее время снижение потребительских цен на продовольствие связано в первую очередь с сезонным падением цен на плодоовощную продукцию.ПРАЙМВ частности, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла, а пиво может подорожать из-за закупаемого за рубежом хмеля.Lenta.ruКак поясняет Долгова, поскольку упаковка присутствует во всех продовольственных товарах, то рост цен на пластики, бумагу, краски, транспортную тару будет влиять на динамику потребительских цен.ПРАЙМПодорожание может ожидать также чай, кофе и фрукты, которые зависят от урожая, логистических затрат и действующих ограничений.Национальная служба новостейЧитать далееСвернутьФАНФАНРоссийская газетаНациональная служба новостейРЕН ТВГазета.RuКомсомольская правдаСпортКПИнформ Полис onlineИзвестияLive24Life.ruВечерняя МоскваАбзацDeita.ruАМИТЕЛЭкономика сегодняПрофильПодробнее о событииФинансист Долгова: динамика цен на продукты зависит от ряда факторовИзвестия21:35Эксперт Долгова: к осени могут подорожать сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также чай и кофеПРАЙМ19:02Самое цитируемоеЭкономист Долгова предупредила о подорожании осенью сыра, колбас и кондитерских изделийLenta.ru21:10Экономист Долгова назвала продукты, которые подорожают к осениURA.Ru19:30Финансист Долгова предупредила о подорожании сыров и кондитерских изделий в РоссииРЕН ТВ19:26Эксперт Долгова спрогнозировала подорожание сыра, колбас и кондитерских изделий к осениРИА Новости19:15Эксперт Долгова: К осени могут подорожать колбаса, фрукты, кофе и пивоРоссийская газета20:18Показать ещёОценить738Поделиться