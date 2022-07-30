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Экономист Долгова предупредила о подорожании осенью сыра, колбас и кондитерских изделий

Отмечаемое в настоящее время снижение потребительских цен на продовольствие связано в первую очередь с сезонным падением цен на плодоовощную продукцию.
ПРАЙМ
В частности, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла, а пиво может подорожать из-за закупаемого за рубежом хмеля.
Lenta.ru
Как поясняет Долгова, поскольку упаковка присутствует во всех продовольственных товарах, то рост цен на пластики, бумагу, краски, транспортную тару будет влиять на динамику потребительских цен.
ПРАЙМ
Подорожание может ожидать также чай, кофе и фрукты, которые зависят от урожая, логистических затрат и действующих ограничений.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Финансист Долгова: динамика цен на продукты зависит от ряда факторов
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