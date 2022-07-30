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Экономист Долгова предупредила о подорожании осенью сыра, колбас и кондитерских изделий

Отмечаемое в настоящее время снижение потребительских цен на продовольствие связано в первую очередь с сезонным падением цен на плодоовощную продукцию.
ПРАЙМ
Динамика цен на некоторые российские товары связана с изменением затрат на содержание и ремонт импортного оборудования, упаковку, импортные ингредиенты, объяснила эксперт.
Секрет фирмы
Как поясняет Долгова, поскольку упаковка присутствует во всех продовольственных товарах, то рост цен на пластики, бумагу, краски, транспортную тару будет влиять на динамику потребительских цен.
ПРАЙМ
В группе риска импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.
РИА Новости

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Финансист Долгова: динамика цен на продукты зависит от ряда факторов
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