Вооруженные силы Украины нанесли серию ракетных ударов по району Каховской ГЭС, но станция не пострадала, сообщил РИА "Новости" глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Группа депутатов намерена в осеннюю сессию внести в Госдуму законопроект, в котором предлагается ежегодно в декабре выплачивать пожилым россиянам 13-ю пенсию, пишет газета «Известия» со ссылкой на аппарат фракции «Справедливой России — За правду».
За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят Владимир Зеленский и Вашингтон, они стараются не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные "азовцы" стали бы давать показания, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Российская сторона попросила включить в обмен заключенными с США бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Классные часы, посвященные ценностям российского общества, будут введены во всех школах страны с 5 сентября текущего года, подтвердил начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.