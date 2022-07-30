"Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива – от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий", – сказала финансист.
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили более 150 украинских националистов, разгромив воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского в Красноармейске в ДНР, заявили в субботу в Минобороны России.
В США состоялось торжественное открытие памятника актерам Брайану Крэнстону и Аарону Полу, исполнивших главные роли в сериале «Во все тяжкие», сообщает Associated Press.На церемонии присутствовали местные представители власти, актеры, режиссер и сценарист сериала.