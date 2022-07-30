Дважды побывавший на Украине с волонтерской миссией по доставке гуманитарной помощи бывший французский военный, писатель Адриан Боке (Adrien Boquet) рассказал об убийствах украинскими боевиками российских военнопленных, а также о том, как стал свидетелем инсценировки в украинской Буче.