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Экономист Долгова предупредила о подорожании осенью сыра, колбас и кондитерских изделий

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила, что к осени ряд продуктов питания может начать дорожать.
Lenta.ru
В частности, цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла, а пиво может подорожать из-за закупаемого за рубежом хмеля.
Lenta.ru
Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий.
News.ru
В группе риска импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.
РИА Новости

Подробнее о событии

Финансист Долгова: динамика цен на продукты зависит от ряда факторов
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Эксперт Долгова: к осени могут подорожать сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также чай и кофе
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