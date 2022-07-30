Дважды побывавший на Украине с волонтерской миссией по доставке гуманитарной помощи бывший французский военный, писатель Адриан Боке (Adrien Boquet) рассказал об убийствах украинскими боевиками российских военнопленных, а также о том, как стал свидетелем инсценировки в украинской Буче.
В США состоялось торжественное открытие памятника актерам Брайану Крэнстону и Аарону Полу, исполнивших главные роли в сериале «Во все тяжкие», сообщает Associated Press.На церемонии присутствовали местные представители власти, актеры, режиссер и сценарист сериала.