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Экономист Долгова предупредила о подорожании осенью сыра, колбас и кондитерских изделий

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила, что к осени ряд продуктов питания может начать дорожать.
Lenta.ru
"Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива – от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий", – сказала финансист.
Газета.Ru
Как поясняет Долгова, поскольку упаковка присутствует во всех продовольственных товарах, то рост цен на пластики, бумагу, краски, транспортную тару будет влиять на динамику потребительских цен.
ПРАЙМ
В группе риска импортные продовольственные товары — чай, кофе, фрукты, которые зависят от урожая, затрат на логистику и текущих ограничений.
РИА Новости

Подробнее о событии

Эксперт Долгова допустила подорожание некоторых продуктов питания к осени
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Эксперт Долгова: к осени могут подорожать сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также чай и кофе
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