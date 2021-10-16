Подорожание электроники, бытовой техники, автомобилей может составить до 15% в годовом выражении. "Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители", - объяснила эксперт.В источнике
По оценкам экономиста, до конца года рост цен может составить еще до 20% по сравнению с сентябрем. Рост цен на пшеницу отразится на ценах всех товаров, в производстве которых она используется – макароны, хлебобулочные, кондитерские изделия, мука.
Посадка космического корабля «Союз МС-18», на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, произойдет на минуту раньше, чем изначально планировалось.