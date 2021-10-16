Газета.RuЭкономист Долгова предупредила о росте цен на овощи и фрукты до 20% к Новому годуОвощи и фрукты традиционно дорожают к новогодним праздникам.ПРАЙМЭксперт предположила, что наибольший рост цен (до 15 процентов в годовом выражении) будет в категориях электроника, бытовая техника, автомобили.РИА НовостиПо оценкам экономиста, до конца года рост цен может составить еще до 20% по сравнению с сентябрем.ПРАЙМРост цен на водку может составить до 10%, чему во многом способствует подорожание зерновых, предупреждает Долгова.ПРАЙМЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuНациональная служба новостейZAB.RUПетербургский дневникОбщественная служба новостейАБНАктуальные НовостиЦентральная Служба НовостейНовые ИзвестияКомсомольская правдаЦарьградIvbg.ruRostov gazetaKazanfirst.ruVesiskitim.ruДни24Столица на ОнегоПолитРоссияUfacityNews.ruВечерняя МоскваС чего всё началосьЭкономист Долгова: к Новому году подорожают вина, шампанское, мука, бытовая техника и автоПо оценкам экономиста, до конца года рост цен может составить еще до 20% по сравнению с сентябрем. Рост цен на пшеницу отразится на ценах всех товаров, в производстве которых она используется – макароны, хлебобулочные, кондитерские изделия, мука.ПРАЙМвчера в 18:01Подробнее о событииВ России ожидается рост цен на фрукты и овощи к Новому годуАБН01:10Экономист Долгова предупредила о росте цен на овощи и фрукты до 20% к Новому годуГазета.Ruвчера в 21:00Финансист Долгова перечислила товары, которые неизбежно подорожают Новому годуЭкономика сегоднявчера в 19:43Экономист Долгова: электроника, бытовая техника и автомобили вырастут в цене к Новому годуТелеканал 360°вчера в 19:17Экономист Долгова: цены на овощи и фрукты могут вырасти на 20 процентов к концу годаLenta.ruвчера в 18:39К Новому году-2021 до 15% подорожают бытовая техника и автомобилиOnline47.ruвчера в 18:32Экономист Долгова: к Новому году подорожают вина, шампанское, мука, бытовая техника и автоПРАЙМвчера в 18:01Показать ещёОценить677Поделиться