По оценкам экономиста, до конца года рост цен может составить еще до 20% по сравнению с сентябрем. Рост цен на пшеницу отразится на ценах всех товаров, в производстве которых она используется – макароны, хлебобулочные, кондитерские изделия, мука.

ПРАЙМ вчера в 18:01