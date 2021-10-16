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Экономист Долгова предупредила о росте цен на овощи и фрукты до 20% к Новому году

Овощи и фрукты традиционно дорожают к новогодним праздникам.
ПРАЙМ
Эксперт предположила, что наибольший рост цен (до 15 процентов в годовом выражении) будет в категориях электроника, бытовая техника, автомобили.
РИА Новости
По оценкам экономиста, до конца года рост цен может составить еще до 20% по сравнению с сентябрем.
ПРАЙМ
Рост цен на водку может составить до 10%, чему во многом способствует подорожание зерновых, предупреждает Долгова.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Экономист Долгова: к Новому году подорожают вина, шампанское, мука, бытовая техника и авто
По оценкам экономиста, до конца года рост цен может составить еще до 20% по сравнению с сентябрем. Рост цен на пшеницу отразится на ценах всех товаров, в производстве которых она используется – макароны, хлебобулочные, кондитерские изделия, мука.
ПРАЙМвчера в 18:01

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В России ожидается рост цен на фрукты и овощи к Новому году
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