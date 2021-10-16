Врач Нортон перечислила 4 неочевидных продукта, повышающих сахар в крови человека

Люди, у которых диагностирован диабет второго типа, обычно знают, какие продукты им нельзя есть, однако они могут не подозревать, что есть и другие продукты, которые также могут повышать уровень сахара в крови, об этом сообщает solenka.info.