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Экономист Долгова предупредила о росте цен на овощи и фрукты до 20% к Новому году

Подорожание электроники, бытовой техники, автомобилей может составить до 15% в годовом выражении. "Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители", - объяснила эксперт.В источнике

С чего всё началось

Экономист Долгова: к Новому году подорожают вина, шампанское, мука, бытовая техника и авто
По оценкам экономиста, до конца года рост цен может составить еще до 20% по сравнению с сентябрем. Рост цен на пшеницу отразится на ценах всех товаров, в производстве которых она используется – макароны, хлебобулочные, кондитерские изделия, мука.
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Экономист Долгова предупредила о росте цен на овощи и фрукты до 20% к Новому году
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Экономист Долгова: цены на овощи и фрукты могут вырасти на 20 процентов к концу года
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