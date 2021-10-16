Подорожание электроники, бытовой техники, автомобилей может составить до 15% в годовом выражении. "Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители", - объяснила эксперт.В источнике
По оценкам экономиста, до конца года рост цен может составить еще до 20% по сравнению с сентябрем. Рост цен на пшеницу отразится на ценах всех товаров, в производстве которых она используется – макароны, хлебобулочные, кондитерские изделия, мука.
Люди, у которых диагностирован диабет второго типа, обычно знают, какие продукты им нельзя есть, однако они могут не подозревать, что есть и другие продукты, которые также могут повышать уровень сахара в крови, об этом сообщает solenka.info.