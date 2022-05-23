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Экономист Домащенко предупредил о «голландской болезни» для России из-за сильного рубля

Цены на нефть — ключевой экспортный товар России — продолжают оставаться высокими.
РБК
Под голландской болезнью, или эффектом Гронингена, понимается резкое укрепление национальной валюты за счет бурного роста экспорта товаров одной доминирующей отрасли.
РБК
С апреля после введения валютных ограничений Банком России и в связи с превышением экспорта над сократившимся импортом курс рубля, рекордно просевший после западных санкций, интенсивно укрепляется по отношению к доллару и евро.
РБК
Этому способствовали как валютный контроль ЦБ и снижение импорта из-за санкций, так и значительный приток нефтегазовой выручки в валюте.
Forbes

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Экономист Домащенко рассказал о негативных последствиях укрепления рубля
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