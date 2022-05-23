С апреля после введения валютных ограничений Банком России и в связи с превышением экспорта над сократившимся импортом курс рубля, рекордно просевший после западных санкций, интенсивно укрепляется по отношению к доллару и евро.
Член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол заявил, что после выступления Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и вскоре покинула зал.
Укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской болезнью», считает доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко, передает РБК.