Будьте в Плюсе

Экономист Домащенко предупредил о «голландской болезни» из-за сильного курса рубля

«Болезнь» характеризуется резким укреплением национальной валюты из-за значительного роста экспорта товаров одной доминирующей сферы.
Lenta.ru
Под голландской болезнью, или эффектом Гронингена, понимается резкое укрепление национальной валюты за счет бурного роста экспорта товаров одной доминирующей отрасли.
РБК
С тем, что у российской экономики есть признаки «голландской болезни» — укрепление рубля и ослабление конкурентоспособности, соглашается главный научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Финансового университета при правительстве Борис Хейфец.
РБК
«С одной стороны сохраняется приток экспортной валюты, но, с другой стороны, главная проблема — изоляция от мирового рынка, сокращение импорта, платежей, инвестиций», — указал эксперт.
Forbes

Подробнее о событии

Экономист Домащенко предупредил о «голландской болезни» из-за сильного курса рубля
РИА Новости08:11
Экономисты предупредили о риске «голландской болезни» из-за курса рубля
РБК05:15
Самое цитируемое
Экономисты заявили об угрозе «голландской болезни» в России из-за укрепления рубля
Forbes07:53
РБК: сильный рубль может привести российскую экономику к «голландской болезни»
ПРАЙМ06:18
Экономист Домащенко предупредил о «голландской болезни» из-за сильного курса рубля
Lenta.ru07:15
Россиян предупредили о «голландской болезни» из-за укрепления рубля
Секрет фирмы06:31
Профессор Домащенко предупредил о рисках «голландской болезни» для российской экономики
ФАН07:31

Интересное

Президент России Путин внес в Совфед кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС.
Lenta.ru07:56

Кудрин допустил переход экономики РФ к росту ВВП в 2024 году

В 2024 году экономика России может показать рост ВВП, 2022 и 2023 годы уйдут на ее перестройку с учетом вводимых санкций, а долгосрочные структурные изменения могут занять до 10 лет по некоторым видам производства, считает председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Интерфакс07:41

Слуцкий продолжит работу в «Рубине»

Как сообщил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов на пресс-конференции, главный тренер команды Леонид Слуцкий не будет отправлен в отставку, несмотря на вылет казанцев в ФНЛ.
Спорт-Экспресс04:02

Onet.pl: в Польше пожаловались на риск гуманитарного кризиса из-за беженцев с Украины

Польша, принявшая рекордное число беженцев с Украины, не имеет правительственных программ для их поддержки и расселения, пишет Onet.pl.
РИА Новости08:14

Финляндия оценила заблокированные российские активы в 76 млн евро

Власти Финляндии с начала специальной военной операции России на Украине заблокировали имущество граждан РФ, попавших под западные санкции, на сумму как минимум в 76 млн евро, сообщает 23 мая издание Helsingin Sanomat (HS).
REGNUM03:04

МИД Китая выразил протест США после заявления Байдена о готовности защитить Тайвань

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, и Китай предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".
РИА Новости03:57

Путин заявил, что экономика РФ достойно выдерживает санкционный удар

Российская экономика достойно справляется с санкциями, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник.
Интерфакс07:16

Автоконцерн АВТОВАЗ разработает платформы для новых моделей LADA

Инженеры автомобильной компании «АвтоВАЗ» займутся созданием российской платформы для производства машин.
Max-Cars08:00

Глава Херсонской области Сальдо заявил, что в регионе официально вводится бивалютная зона

Бивалютная зона официально вводится в Херсонской области с 23 мая, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
РИА Новости07:40