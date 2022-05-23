С тем, что у российской экономики есть признаки «голландской болезни» — укрепление рубля и ослабление конкурентоспособности, соглашается главный научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Финансового университета при правительствеБорис Хейфец.
В 2024 году экономика России может показать рост ВВП, 2022 и 2023 годы уйдут на ее перестройку с учетом вводимых санкций, а долгосрочные структурные изменения могут занять до 10 лет по некоторым видам производства, считает председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Власти Финляндии с начала специальной военной операции России на Украине заблокировали имущество граждан РФ, попавших под западные санкции, на сумму как минимум в 76 млн евро, сообщает 23 мая издание Helsingin Sanomat (HS).