В 2024 году экономика России может показать рост ВВП, 2022 и 2023 годы уйдут на ее перестройку с учетом вводимых санкций, а долгосрочные структурные изменения могут занять до 10 лет по некоторым видам производства, считает председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин.