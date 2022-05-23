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Экономист Домащенко заявил об угрозе «голландской болезни» в России из-за сильного рубля

Укреплению рубля способствует и приток нефтегазовой выручки в валюте.
РБК
Под «голландской болезнью», или эффектом Гронингена, понимается резкое укрепление национальной валюты за счет бурного роста экспорта товаров одной доминирующей отрасли.
РБК
С апреля после введения валютных ограничений Банком России и в связи с превышением экспорта над сократившимся импортом курс рубля, рекордно просевший после западных санкций, интенсивно укрепляется по отношению к доллару и евро.
РБК
Для стабилизации ситуации Центральный банк России принял несколько мер: ограничения на приобретение валюты, увеличение ключевой ставки, перевод расчетов за поставки газа недружественным странам в рубли.
РЕН ТВ

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Профессор Домащенко заявил о возможности «голландской болезни» экономики из-за сильного рубля
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