С апреля после введения валютных ограничений Банком России и в связи с превышением экспорта над сократившимся импортом курс рубля, рекордно просевший после западных санкций, интенсивно укрепляется по отношению к доллару и евро.
Для стабилизации ситуации Центральный банк России принял несколько мер: ограничения на приобретение валюты, увеличение ключевой ставки, перевод расчетов за поставки газа недружественным странам в рубли.
Сообщается, что из Лимана часть украинских подразделений спасается бегством. russ-news.org Вскоре после взятия Красного Лимана ВС России начнут операцию по освобождению Краматорска, пишет издание "Русская Весна".