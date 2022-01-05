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Экономист Дроздов допустил рост курса доллара до 80 рублей, если Россия поможет Казахстану

Курс доллара по отношению к рублю может подскочить до 80 рублей в случае усиления геополитических рисков в Казахстане, заявил независимый эксперт Сергей Дроздов, пишет РИА Новости.
Lenta.ru
К закрытию торгов в среду курс доллара расчетами "завтра" вырос на 1,44 рубля – до 76,8 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 86,82 рубля, индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) упал на 4,15%.
РИА Новости
Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
РИА Новости
В ночь на 5 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате.
РИА Новости

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Эксперт Дроздов предрек рост курса доллара на фоне событий в Казахстане
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