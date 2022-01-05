К закрытию торгов в среду курс доллара расчетами "завтра" вырос на 1,44 рубля – до 76,8 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 86,82 рубля, индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) упал на 4,15%.