Lenta.ruЭкономист Дроздов допустил рост курса доллара до 80 рублей, если Россия поможет КазахстануКурс доллара по отношению к рублю может подскочить до 80 рублей в случае усиления геополитических рисков в Казахстане, заявил независимый эксперт Сергей Дроздов, пишет РИА Новости.Lenta.ruК закрытию торгов в среду курс доллара расчетами "завтра" вырос на 1,44 рубля – до 76,8 рубля, евро – на 1,84 рубля, до 86,82 рубля, индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) упал на 4,15%.РИА НовостиТогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.РИА НовостиВ ночь на 5 января Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРЕН ТВЯмал-МедиаТелеканал 360°Подробнее о событииЭксперт Дроздов предрек рост курса доллара на фоне событий в КазахстанеЯмал-Медиа02:05Эксперт Дроздов: доллар может подняться до 80 рублей на фоне ситуации в КазахстанеРИА Новости17:27Самое цитируемоеЭксперт Дроздов: доллар может подняться выше 80 рублей на фоне ситуации в КазахстанеТелеканал 360°01:29Экономист Дроздов допустил рост курса доллара до 80 рублей, если Россия поможет КазахстануLenta.ru18:20Эксперт предсказал рост курса доллара из-за протестов в КазахстанеРЕН ТВ18:23Эксперт Сергей Дроздов: если Россия поможет Казахстану, доллар взлетит до 80 рублейRuNews24.ru23:20Курс доллара может вырасти из-за ситуации в Казахстане — экономистИА Красная Весна18:11Аналитик Дроздов: доллар может вырасти до 80 рублей из-за ситуации в КазахстанеГазета.Ru17:40Показать ещёОценить87Поделиться