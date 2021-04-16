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ФАН

Экономист Дроздов рассказал о получении пассивного дохода в 100 тысяч рублей

Способы получения пассивного дохода могут быть разные. Об их видах и рисках рассказал эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.В источнике
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С чего всё началось

Эксперты научили, как иметь пассивный доход в 100 тысяч рублей без усилий

Любой актив требует внимания инвестора, периодического принятия решений о том, оставлять ли средства в нем или перевести в другие вложения. То есть доход даже от самых надежных инструментов вложения можно лишь условно считать пассивным.
ПРАЙМ19:02

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Финансист рассказал, как получать пассивный доход в 100 тысяч рублей

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Аналитики рассказали, как получать пассивный доход в 100 тысяч рублей

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Эксперты научили, как иметь пассивный доход в 100 тысяч рублей без усилий

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