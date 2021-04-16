Экономист Дроздов рассказал о получении пассивного дохода в 100 тысяч рублей
Способы получения пассивного дохода могут быть разные. Об их видах и рисках рассказал эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.В источнике
С чего всё началось
Эксперты научили, как иметь пассивный доход в 100 тысяч рублей без усилий
Любой актив требует внимания инвестора, периодического принятия решений о том, оставлять ли средства в нем или перевести в другие вложения. То есть доход даже от самых надежных инструментов вложения можно лишь условно считать пассивным.
ПРАЙМ19:02