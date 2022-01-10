Banki LoansЭкономист Дзарасов заявил, что МВФ не стоит гордиться профицитом бюджетаПризнанная российским правительством политика, которая направлена на достижение профицита бюджета, выгодна не экономике страны, а финансовым спекулянтам.Banki LoansТакое заявление сделал в понедельник профессор Руслан Дзарасов.Banki LoansЭксперт именно так прокомментировал высказывание исполнительного директора МВФ Алексея Можина, который заявил, что у Российской Федерации самая лучшая позиция в мире по макроэкономическим показателям.Banki LoansВ качестве примера он привел профицит бюджета в прошлом году.Banki LoansЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭкономист Дзарасов заявил, что МВФ не стоит гордиться профицитом бюджетаBanki Loans04:58Экономист объяснил, чем жертвуют власти РФ ради финансовой стабильностиREGNUM04:38Показать все источникиОценить5Поделиться