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Экономист Дзарасов заявил, что МВФ не стоит гордиться профицитом бюджета

Признанная российским правительством политика, которая направлена на достижение профицита бюджета, выгодна не экономике страны, а финансовым спекулянтам.
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Такое заявление сделал в понедельник профессор Руслан Дзарасов.
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Эксперт именно так прокомментировал высказывание исполнительного директора МВФ Алексея Можина, который заявил, что у Российской Федерации самая лучшая позиция в мире по макроэкономическим показателям.
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В качестве примера он привел профицит бюджета в прошлом году.
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Экономист Дзарасов заявил, что МВФ не стоит гордиться профицитом бюджета
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