«С большой долей вероятности национальная валюта прекратила движение в сторону укрепления на фоне более низких цен на нефть, а также сокращения объемов экспорта газа и начавшего восстанавливаться импорта», — сообщил специалист.
Спутниковые снимки, полученные космическими аппаратами компании Planet.labs и опубликованные российским изданием «Репортёр», демонстрируют последствия недавних взрывов боеприпасов на территории военной авиабазы в районе населённого пункта Новофёдоровка.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции заявил, что Россия должна прекратить использовать "иллюзорные" аргументы и забрать турбину Siemens для "Северного потока 1", она готова к поставке.
Авторы инициативы (ЛДПР) указали, что несмотря на неоднократное повышение МРОТ только в этом году, его размер все равно остается ниже значения 42% от медианной зарплаты в России, которая на апрель прошлого года, по данным Росстата, составила 40 245 руб.
"Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".