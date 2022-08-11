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Экономист Джиоев констатировал прекращение укрепления рубля

«С большой долей вероятности национальная валюта прекратила движение в сторону укрепления на фоне более низких цен на нефть, а также сокращения объемов экспорта газа и начавшего восстанавливаться импорта», — сообщил специалист.
Lenta.ru
Дальнейшее восстановление объемов импорта может несколько ослабить позиции рубля, заявил Джиоев.
Lenta.ru
«Однако какого-либо значимого ослабления ожидать не стоит», — добавил он.
Lenta.ru
Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на 11 августа, вырос на 7,28 копейки, до 60,4542 рубля, курс евро увеличился на 14,98 копейки, до 61,704 рубля.
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Экономист Джиоев констатировал прекращение укрепления рубля
Lenta.ru07:53
Аналитик Джиоев рассказал о пользе равновесного положения курса рубля
Известиявчера в 11:19
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