Судья Александр Веденин, на которого Федерация фигурного катания Франции подала жалобу в Международный союз конькобежцев (ISU), считает, что его слова о фигуристе Гийоме Сизероне были вырваны из контекста другими СМИ.
Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти; при этом в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок.
«Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября», — говорится в сообщении.