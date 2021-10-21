Будьте в Плюсе

Экономист Эдвардс назвал безответственным отношение властей США к госбюджету

Нынешние власти США готовят для будущих поколений в своей стране «настоящий долговой кошмар».
Народные новости
По мере роста экономики руководство страны должно погашать образовавшийся долг, но только в этом году Соединенные Штаты потратят на три триллиона долларов больше, чем заработают, пишет Эдвард.
РИА Новости
Сейчас демократы и республиканцы вступили в борьбу за право обвинить друг друга в превышении лимита долга, установленного на уровне 28 триллионов долларов.
РИА Новости
Политика американского руководства становится все более безответственной — оно не формирует сбалансированный бюджет с 2001 года, добавил экономист.
Народные новости

Подробнее о событии

Представители партий США привели страну к грядущему долговому кошмару
Экономика сегодня14:02
Экономист Эдвардс назвал безответственным отношение властей США к госбюджету
Народные новости12:50
Экономист Эдвардс предупредил США о наступлении настоящего кошмара
РИА Новости10:45
Экономист предупредил о скором наступлении в США настоящего долгового кошмара
Свободная Пресса12:01
Путин предрек усугубление мирового кризиса продовольствия
Общественная служба новостей11:05

Интересное

Судья Веденин объяснил свои слова в адрес французского фигуриста Сизерона

Судья Александр Веденин, на которого Федерация фигурного катания Франции подала жалобу в Международный союз конькобежцев (ISU), считает, что его слова о фигуристе Гийоме Сизероне были вырваны из контекста другими СМИ.
Матч ТВвчера в 16:58

Путин: не поддерживаю обязательную вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку любое навязанное решение можно обойти; при этом в России обязательная вакцинация возможна, только если она внесена в национальный календарь профилактических прививок.
РИА Новости14:02

Минпросвещения рекомендовало на неделю объявить каникулы в школах

«Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября», — говорится в сообщении.
РБК10:53