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Экономист Этьен де Каллатай заявил о временном характере инфляции в Евросоюзе в 2022 году

В странах Европы, входящих в Евросоюз, стоимость товаров и услуг на протяжении некоторого времени будет оставаться завышенной, но затем ценовая обстановка стабилизируется.
ГлобалМСК.ру
Прогнозная оценка возросла с 2,5% до 3,9%, что связано с высокой стоимостью энергии.
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Еврокомиссия в зимнем экономическим прогнозе пишет, что цены на энергоносители в Евросоюзе останутся основным двигателем динамики потребительских цен в 2022 году.
РИА Новости
Оптовые цены на газ на спотовых рынках в ЕС могут стабилизироваться со второго квартала.
РИА Новости

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Экономист Этьен де Каллатай заявил о временном характере инфляции в Евросоюзе в 2022 году
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Президент Orcadia Asset Management де Каллатай назвал рост цен в Европе временным явлением
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