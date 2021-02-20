Экономист Ферапонтов рассказал о правильном оформлении кредита
Приобретение товаров или услуг в кредит может подорвать финансы покупателя. Брать в долг стоит только с точки зрения экономической целесообразности. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов дал несколько простых советов по оформлению кредита.В источнике
С чего всё началось
Эксперт назвал товары и услуги, которые нельзя брать в кредит
В случае с кредитными картами, которые позволяют покупать товары и услуги для постоянного использования, тоже работает правило: брать кредит не в ущерб своему финансовому состоянию, не на последние деньги, а контролируя свой бюджет и понимая, что ежемесячный платеж является приемлемой долговой нагрузкой, которая не заставит сидеть на "постной каше и воде" после выплаты.
ПРАЙМ18:02
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