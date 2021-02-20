В случае с кредитными картами, которые позволяют покупать товары и услуги для постоянного использования, тоже работает правило: брать кредит не в ущерб своему финансовому состоянию, не на последние деньги, а контролируя свой бюджет и понимая, что ежемесячный платеж является приемлемой долговой нагрузкой, которая не заставит сидеть на "постной каше и воде" после выплаты.

ПРАЙМ 18:02