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Экономист Ферапонтов рассказал о правильном оформлении кредита

Приобретение товаров или услуг в кредит может подорвать финансы покупателя. Брать в долг стоит только с точки зрения экономической целесообразности. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов дал несколько простых советов по оформлению кредита.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт назвал товары и услуги, которые нельзя брать в кредит

В случае с кредитными картами, которые позволяют покупать товары и услуги для постоянного использования, тоже работает правило: брать кредит не в ущерб своему финансовому состоянию, не на последние деньги, а контролируя свой бюджет и понимая, что ежемесячный платеж является приемлемой долговой нагрузкой, которая не заставит сидеть на "постной каше и воде" после выплаты.
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