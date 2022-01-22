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Экономист Финогенова: право на пенсию в 2022 году появится у мужчин в возрасте 61,5 года

Требуемый для назначения выплат страховой стаж составляет 13 лет, а количество пенсионных коэффициентов должно составлять не менее 23,4 балла.
Lenta.ru
К 2028 году пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
РИА Новости
«С 1 января 2022 года действует беззаявительный порядок назначений страховых пенсий, включая пенсии безработным предпенсионерам», — напомнила Финогенова в беседе с агентством «Прайм».
RT на русском
"Для того чтобы пенсия была назначена автоматически, необходимо подтвердить ПФР свое согласие через сайт Госуслуг", - рассказала она.
РИА Новости

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Профессор Финогенова разъяснила россиянам условия выхода на пенсию в 2022 году
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