Командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, попросил освободить его от исполнения обязанностей, глава минобороны Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке.
В МИД России прокомментировали заявление МИД Великобритании о том, что Россия якобы планирует привести на Украине к власти пророссийское правительство и заявили, что страны НАТО во главе с Великобританией и США занимаются эскалацией на Украине, сообщает РИА "Новости".