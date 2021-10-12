С 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%.
С 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%.
Обязательная вакцинация от COVID вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов, к 10 декабря полностью привито должно быть не менее 80% сотрудников, сообщает пресс-служба минздрава региона.