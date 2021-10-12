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Экономист Финогенова: социальные пенсии в России вырастут на 7,7% с 1 апреля 2022 года

С 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%.
ПРАЙМ
С 2022 года также начнутся выплаты накопительных пенсий женщинам 1967 года рождения.
ПРАЙМ
Размер накопительной пенсии, которая положена пенсионеру, можно узнать через сайт Госуслуги.
ПРАЙМ
Средний размер накопительных пенсий составит 2613 рублей.
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С чего всё началось

В 2022 году больше всего вырастут социальные пенсии и пенсии по госпенсионному обеспечению
С 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%.
ПРАЙМ20:03

Подробнее о событии

Экономист Финогенова: страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%
Экономика сегодня21:44
Экономист Финогенова: социальные пенсии увеличатся на 7,7% с 1 апреля 2022 года
Lenta.ru00:07
Экономист Финогенова: в 2022 году больше всего вырастут социальные пенсии и пенсии по госпенсионному обеспечению
Телеканал 360°21:57
Экономист Финогенова сообщила об индексации страховых пенсий в России на 5,9%
RT на русском23:48
Экономист Финогенова сообщила об увеличении пенсионных выплат в России к 2022 году
ФАН21:43
Экономист Финогенова: социальные пенсии в России вырастут на 7,7% с 1 апреля 2022 года
РИА Новости20:18
В 2022 году больше всего вырастут социальные пенсии и пенсии по госпенсионному обеспечению
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