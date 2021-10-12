С 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%.
«По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%», — рассказала Финонгенова.
С 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%.
Доходы бюджета России и внебюджетных фондов от продажи нефти и газа в 2021 году могут превысить уровень 2019 года и составить около $125 млрд (9 трлн руб.), сообщил старший директор группы Fitch по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что с первого дня после избрания Владимира Зеленского в стране наблюдается ситуация, которую можно охарактеризовать как "интересный анекдот".