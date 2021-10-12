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Экономист Финогенова сообщила об индексации страховых пенсий в России в 2022 году на 5,9%

С 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%.
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«По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%», — рассказала Финонгенова.
Экономика сегодня
С 2022 года также начнутся выплаты накопительных пенсий женщинам 1967 года рождения.
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Размер накопительной пенсии, которая положена пенсионеру, можно узнать через сайт Госуслуги.
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С чего всё началось

В 2022 году больше всего вырастут социальные пенсии и пенсии по госпенсионному обеспечению
С 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%.
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