Седьмой павильон в "Ленэкспо" начинает работу для пациентов с новой коронавирусной инфекцией с завтрашнего дня, в нем будет развернуто 300 коек, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.