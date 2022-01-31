Топ-10 британского чарта продаж с 23 по 29 января Pokemon Legends Arceus; Mario Kart 8 Deluxe; FIFA 22; Animal Crossing: New Horizons; Uncharted: The Legacy of Thieves Collection; Legend of Zelda: Breath of Wild; Minecraft; Call of Duty: Vanguard; GTA 5 Just Dance 2022.
Спорткар Porsche Taycan внесли в книгу рекордов Гиннесса как транспортное средство на электрической тяге, которое затрачивает меньше всего времени на полную зарядку аккумулятора перед тем, как пересечь поперёк территорию Соединённых Штатов.
Седьмой павильон в "Ленэкспо" начинает работу для пациентов с новой коронавирусной инфекцией с завтрашнего дня, в нем будет развернуто 300 коек, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.