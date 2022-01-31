Будьте в Плюсе

Экономист Финогенова сообщила о повышении социальных пенсий на 7,7% с 1 апреля

Профессор кафедры и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила об индексации страховых и социальных пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Gazeta.SPb
С учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей.
Газета.Ru
С 2022 года, указала специалист, женщины 1967 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий.
Газета.Ru
Денежные выплаты с 1 февраля 2022 года вырастет на 5,8%. Размер индексация будет выше предполагаемой инфляции.
Пермь открытая

Подробнее о событии

Экономист Финогенова сообщила о повышении социальных пенсий на 7,7% с 1 апреля
Экономика сегодня05:18
Экономист рассказала о росте социальных пенсий на 7,7%
Gazeta.SPb22:57
Экономист Финогенова: социальные пенсии вырастут на 7,7% с 1 апреля 2022 года
Ежедневные Новости Владивостока02:56
Социальные пенсии вырастут у россиян в феврале
Пермь открытая01:22
Экономист напомнил о росте социальных пенсий на 7,7 процентов
ФедералПресс00:48
Некоторые россияне смогут получить в апреле повышенную пенсию
ФАН05:01
Экономист Финогенова рассказала, что социальные пенсии вырастут на 7,7%
Газета.Ru21:26

Интересное

Политолог Дудаков назвал главную причину массовых протестов против Трюдо в Канаде

Политолог Малек Дудаков рассказал, как Джастин Трюдо пытается скрыться от проблем, обвиняя во всех бедах самих бастующих.
Политическая Экспертизавчера в 12:30

Под Костромой снимут фильм о любви провинциалки и москвича

Нерехта станет площадкой для съемок фильма «Angelus» режиссёра Эдуарда Жолнина, рассказывает газета «Нерехтская правда».
Логос03:08

Выручка OR Group снизилась в 2021 году на 21%

Выручка OR Group (ПАО "ОРГ") по итогам 2021 года уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 21% и составила 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании об операционных итогах года.
ТАСС02:09

Пресс-секретарь Песков: атака Лондона на российский бизнес подразумевает ответные меры

"Атака Лондона на российский бизнес подразумевают ответные меры, они будут сформулированы исходя из собственных российских интересов в случае, если это потребуется", — заявил Песков.
РИА Новости04:51

Pokemon Legends Arceus возглавила британский розничный чарт

Топ-10 британского чарта продаж с 23 по 29 января Pokemon Legends Arceus; Mario Kart 8 Deluxe; FIFA 22; Animal Crossing: New Horizons; Uncharted: The Legacy of Thieves Collection; Legend of Zelda: Breath of Wild; Minecraft; Call of Duty: Vanguard; GTA 5 Just Dance 2022.
Cyber.sports.ru02:57

Marvel подтвердила смену жанра сиквела «Доктора Стрэнджа»

Новый пресс-релиз уточнил жанр сиквела «Доктора Стрэнджа», ранее позиционировавшегося как первый хоррор киновселенной Marvel.
Канобувчера в 03:22

Наноленты из фосфорена могут повысить эффективность перовскитных солнечных элементов

Наноленты повысили эффективность солнечных элементов за счет увеличения электрического взаимодействия между светопоглощающим слоем перовскита и полупроводниковым полимером.
Хайтек29 января в 05:50

Электрокар Porsche Taycan побил рекорд Гиннесса благодаря 2-часовой зарядке аккумулятора

Спорткар Porsche Taycan внесли в книгу рекордов Гиннесса как транспортное средство на электрической тяге, которое затрачивает меньше всего времени на полную зарядку аккумулятора перед тем, как пересечь поперёк территорию Соединённых Штатов.
Car.ruвчера в 02:27

В Петербурге вновь открывают седьмой павильон в «Ленэкспо» для ковид-пациентов

Седьмой павильон в "Ленэкспо" начинает работу для пациентов с новой коронавирусной инфекцией с завтрашнего дня, в нем будет развернуто 300 коек, сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.
ТАСС05:15

Представлена игровая консоль MSI с AMD Ryzen 7 5700G и поддержкой 3 мониторов

Компания Micro Star International (MSI) официально анонсировала новую игровую консоль MAG Trident S, которая оснащена гибридным процессором (APU) производства AMD.
iXBT.com04:22