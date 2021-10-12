С 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%.
«По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%», — рассказала Финонгенова.
С 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%.
Используя радиотелескоп LOFAR, астрономы зафиксировали сигналы, поступающие из систем 19 красных карликов, при этом для четырех из них они лучше всего объясняются присутствием «скрытых» планет, а не активностью самих звезд.