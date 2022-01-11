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Экономист Финогенова спрогнозировала укрепление доллара и ослабление евро в 2022 году

Экономист Юлия Финогенова из РЭУ имени Плеханова оценила вероятность «схлестнуться» евро с долларом.
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Другими целями являются сглаживание платежного баланса и стимулирование экономического роста благодаря повышению производства национальных товаров из-за высокой стоимости импортных.
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«Высокий уровень инфляции на рынках развитых стран, в частности, в США, приведет к росту процентных ставок в рамках проводимой центральными банками монетарной политики, что может также спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков», — заявила профессор.
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Однако, как указала профессор, размер золотовалютных резервов, достигший максимальных показателей, а также достаточно жесткая монетарная политика Центробанка РФ гарантируют мягкое обесценивание российской валюты в 2022 году.
Экономика сегодня

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Экономист Финогенова спрогнозировала укрепление доллара и ослабление евро в 2022 году
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Эксперт Финогенова оценила вероятность «схлестнуться» евро с долларом
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