«Высокий уровень инфляции на рынках развитых стран, в частности, в США, приведет к росту процентных ставок в рамках проводимой центральными банками монетарной политики, что может также спровоцировать отток капитала с развивающихся рынков», — заявила профессор.
Однако, как указала профессор, размер золотовалютных резервов, достигший максимальных показателей, а также достаточно жесткая монетарная политика Центробанка РФ гарантируют мягкое обесценивание российской валюты в 2022 году.
В Госдуме рассмотрят все поступившие отзывы и предложения ко II чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах на следующей неделе, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT обещание евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».