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Экономист Фурман оценил указ Байдена о возобновлении выплат по студенческим кредитам

Председатель Совета экономических консультантов при Бараке Обаме Джейсон Фурман выразил мнение, что решение о возобновлении выплат по студенческим кредитам, которое недавно принял американский президент Джо Байден, повлияет на рост инфляции в США.
Экономика сегодня
В одной из публикаций, посвященных вопросу, Фурман ответил на слова сенатора Элизабет Уоррен, считающей, что инициатива главы Белого дома "облегчит жизнь десяткам миллионов американцев".
РИА Новости
Выплаты по кредитам, которые многие американцы вынуждены брать для оплаты высшего образования, были приостановлены на время пандемии коронавируса.
РИА Новости
По данным на конец июля 2022 года, общий объем долга американцев по студенческому кредиту превышает 1,7 миллиарда долларов.
Радио Sputnik

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