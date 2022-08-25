Председатель Совета экономических консультантов при Бараке Обаме Джейсон Фурман выразил мнение, что решение о возобновлении выплат по студенческим кредитам, которое недавно принял американский президент Джо Байден, повлияет на рост инфляции в США.
Заведующая кафедрой бухгалтерского учета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что при желании, можно увеличить размер пенсии, подав заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) за месяц до дня выхода.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост британского премьер-министра, не смогла ответить, считает ли она президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом Соединенного Королевства.