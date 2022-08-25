Гаага попросит временно исключить город из европейских санкций против России, так как он пока не может найти замену поставщику газа, которым сейчас выступает «Газпром», пишет Reuters со ссылкой на письмо члена муниципалитета Саскии Брюйнс городскому совету.
Четверть британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению украинских беженцев, откажутся от участия в ближайшие недели из-за нехватки средств на фоне роста инфляции и счетов за электричество, пишет газета Daily Mail.
Илон Маск, основатель SpaceX показал снимок гигантской башни с механизированной «рукой» «Мехазиллы» (Mechazilla), которая предназначена для «ловли» гигантской ракеты-носителя Super Heavy при приземлении, а после установить ее точно на место дозаправки и подготовки к следующему запуску.