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Экономист Фурман: указ Байдена выплатить студенческие кредиты навредит экономике

Решение президента США Джо Байдена возобновить выплаты по студенческим кредитам скажется на росте инфляции в стране, написал в Twitter
 председатель Совета экономических консультантов при Бараке Обаме Джейсон Фурман.
РИА Новости
В одной из публикаций, посвященных вопросу, Фурман ответил на слова сенатора Элизабет Уоррен, считающей, что инициатива главы Белого дома "облегчит жизнь десяткам миллионов американцев".
РИА Новости
Выплаты по кредитам, которые многие американцы вынуждены брать для оплаты высшего образования, были приостановлены на время пандемии коронавируса.
РИА Новости
По данным на конец июля 2022 года, общий объем долга американцев по студенческому кредиту превышает 1,7 миллиарда долларов.
Радио Sputnik

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