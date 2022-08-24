Эксперт подчеркивает также, что сложившаяся сегодня в мире геополитическая ситуация подталкивает правительства многих стран к переходу на взаиморасчеты в национальных валютах и снижению доли доллара в своих резервах.
По мнению представителей посольства России в США, американская сторона осудила планируемый властями ДНР трибунал над украинскими военнопленными из-за страха обнародования «доказательств бесчеловечных действий», якобы совершенных членами полка «Азов» (запрещен в РФ).
Министерство промышленности и торговли решило отложить вопрос финансирования замены американского двигателя и винта для самолета ТВС-2МС, модернизированный вариант «кукурузника» Ан-2, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР) открываются для России и становятся реальной возможностью преодолеть последствия санкций, заявила президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме «Технопром» Пурнима Ананд, пишет РИА Новости.
«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германией, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией, с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой», — говорится в статье.