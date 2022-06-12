Газета.RuЭкономист Гимпельсон предсказал «нешуточное» падение доходов россиян из-за санкцийРоссияне в скором времени столкнутся с нешуточным падением доходов из-за санкций и контрсанкций, введенных после начала спецоперации России на Украине.Газета.RuДиректор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон заявил, что россияне в скором времени столкнуться с резким падением доходов из-за санкций.PetrogradИз-за продолжительного действия ограничений российская экономика будет снижаться, в связи с чем произойдет стагнация доходов населения.ФАНСогласно результатам исследования «Авито.Работы» и GigAnt , опубликованным 7 июня, почти половина населения России (46%) вынуждены искать подработку для увеличения уровня ежемесячного дохода.InfinicaЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuSolenka.infoАБНInfinicaFBM.ruLive24Радио Комсомольская правдаЭкономика сегодняPetrogradИА Красная ВеснаФАНАктуальные НовостиKazanfirst.ruРязань.ЛайфKU66.RUSevastopolMedia.ruПодробнее о событииЭкономист Гимпельсон назвал следствием санкций удар по трудовым доходам россиянЭкономика сегодня06:33Что будет с российским рынком труда в условиях санкцийКоммерсантъ03:01Самое цитируемоеЭкономист Гимпельсон спрогнозировал падение доходов россиян на фоне санкцийФАН06:18Экономист Гимпельсон: россияне столкнутся с «нешуточным падением доходов» из-за санкцийInfinica04:21Экономист Гимпельсон: доходы россиян могут резко упасть из-за санкцийАБН04:42Экономист Гимпельсон сообщил, что будет с рынком труда в РФ в условиях санкцийSolenka.info03:58Экономист Гимпельсон предсказал «нешуточное» падение доходов россиян из-за санкцийГазета.Ru03:40Показать ещёОценить747Поделиться