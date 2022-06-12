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Экономист Гимпельсон предсказал «нешуточное» падение доходов россиян из-за санкций

Россияне в скором времени столкнутся с нешуточным падением доходов из-за санкций и контрсанкций, введенных после начала спецоперации России на Украине.
Газета.Ru
Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон заявил, что россияне в скором времени столкнуться с резким падением доходов из-за санкций.
Petrograd
Из-за продолжительного действия ограничений российская экономика будет снижаться, в связи с чем произойдет стагнация доходов населения.
ФАН
Согласно результатам исследования «Авито.Работы» и GigAnt , опубликованным 7 июня, почти половина населения России (46%) вынуждены искать подработку для увеличения уровня ежемесячного дохода.
Infinica

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Экономист Гимпельсон назвал следствием санкций удар по трудовым доходам россиян
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