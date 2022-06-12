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Экономист Гимпельсон предсказал «нешуточное» падение доходов россиян из-за санкций

Россияне в скором времени столкнутся с нешуточным падением доходов из-за санкций и контрсанкций, введенных после начала спецоперации России на Украине.
Газета.Ru
Экономист, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон рассказал о ситуации, которая будет наблюдаться на российском рынке труда в условиях антироссийских санкций.
Solenka.info
В кризисные времена в России падение трудовых доходов граждан стало своего рода визитной карточкой российского рынка труда, добавил Гимпельсон.
АБН
Согласно результатам исследования «Авито.Работы» и GigAnt , опубликованным 7 июня, почти половина населения России (46%) вынуждены искать подработку для увеличения уровня ежемесячного дохода.
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Экономист Гимпельсон назвал следствием санкций удар по трудовым доходам россиян
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