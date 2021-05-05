Гимпельсон считает, что работодатели по итогу платят за эффективность труда человека. Директор трудовых исследований ВШЭ сообщил о том, что качество выполняемой работы у жителей России растет до 40 лет, после чего наблюдается регресс. Проблема среднего дохода существует на Украине.

С чего всё началось Экономист рассказал, почему у россиян старше 40 лет снижается зарплата Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон назвал комплекс причин, из-за которых пик доходов в нашей стране приходится на середину трудоспособного возраста. Российская газета 17:30