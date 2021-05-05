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Общество

Экономист Гимпельсон сообщил о причинах снижения зарплаты у россиян

Гимпельсон считает, что работодатели по итогу платят за эффективность труда человека. Директор трудовых исследований ВШЭ сообщил о том, что качество выполняемой работы у жителей России растет до 40 лет, после чего наблюдается регресс. Проблема среднего дохода существует на Украине.В источнике
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С чего всё началось

Экономист рассказал, почему у россиян старше 40 лет снижается зарплата

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон назвал комплекс причин, из-за которых пик доходов в нашей стране приходится на середину трудоспособного возраста.
Российская газета17:30

Подробнее о событии

Экономист объяснил причину снижения доходов у части жителей России

REGNUM00:31

Экономист Гимпельсон сообщил о причинах снижения зарплаты у россиян

ФАН22:15

Экономист Гимпельсон объяснил снижение зарплаты у россиян старше 40 лет

Экономика сегодня18:53

Экономист объяснил, почему у россиян старше 40 лет падает зарплата

News.ru20:29

Экономист объяснил снижение зарплаты у россиян старше 40 лет

URA.Ru19:53

Экономист объяснил снижение зарплат у россиян

Lenta.ru20:30

Экономист рассказал, почему у россиян старше 40 лет снижается зарплата

Российская газета17:30
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Российские ядерные торпеды «Посейдон» развернуты близко к США

Зарубежные СМИ обнаружили предполагаемое место дислокации российских ядерных беспилотников "Посейдон" Издание The Sun СМИ опубликовало фото, сланные со спутника и данные о том, что российские ядерные торпеды "Посейдон" будут развернуты на Земле Александры.
Регион online01:24

Блинкен заявил, что США не уходят из Афганистана, несмотря на вывод войск

Соединенные Штаты не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод своих войск, и будут активно содействовать достижению властями в Кабуле и радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) договоренности об общенациональном примирении.
ТАСС3 мая в 14:12