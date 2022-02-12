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Экономист Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от ряда платежей

В текущем году для пенсионеров предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты ряда пошлин и платежей, заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
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"Пенсионер также освобождён от оплаты за обслуживание банковской карты платёжной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты", — отметил эксперт.
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"В значительном количестве регионов пенсионерам не надо будет платить и за проезд в транспорте", — заявил Гиринский.
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Отмечается, что с 1 февраля пенсионеры могут рассчитывать на социальную поддержку в виде бесплатной одежды, обуви или продуктов.
Известия

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