RT на русскомЭкономист Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от ряда платежейВ текущем году для пенсионеров предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты ряда пошлин и платежей, заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.RT на русском"Пенсионер также освобождён от оплаты за обслуживание банковской карты платёжной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты", — отметил эксперт.ПРАЙМ"В значительном количестве регионов пенсионерам не надо будет платить и за проезд в транспорте", — заявил Гиринский.ПРАЙМОтмечается, что с 1 февраля пенсионеры могут рассчитывать на социальную поддержку в виде бесплатной одежды, обуви или продуктов.ИзвестияЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMПрофильФАНСоциальные новостиРамблерКомсомольская правдаVSE42.RUЦарьградНациональная служба новостейТелеканал 360°АМИТЕЛВечерняя МоскваRZN.infoТК ЗвездаРЕН ТВГазета.RuNeva.TodayАБНПодробнее о событииЭкономист Гиринский перечислил важные льготы для пенсионеровURA.Ru20:55Экономист Гиринский: в 2022 году пенсионеры будут освобождены от уплаты налога на имуществоПРАЙМ20:04Самое цитируемоеЭкономист Гиринский напомнил пенсионерам о свободе от уплаты части пошлин и платежейИзвестия23:04Экономист Гиринский напомнил пенсионерам о свободе от уплаты части пошлин и платежейLenta.ru21:34Экономист Гиринский рассказал о новых льготах для пенсионеров в этом годуNews.ru21:10Экономист Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от ряда платежейRT на русском23:18Эксперт Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от уплаты налога на имуществоРИА Новости20:15Показать ещёОценить501Поделиться