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Экономист Гиринский: в 2022 году вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ

Новшества касаются увеличения предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и нового размера МРОТ, рассказал агентству "Прайм
" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
РИА Новости
Страховая, в свою очередь, делится на фиксированную часть, которая гарантирована государством, и на собственно страховую, зависящую от пенсионных баллов, полученных за время работы.
Владивосток-Новости
Выплаты увеличат на 7,7% с учетом скорости повышения прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.
URA.Ru
В наиболее выгодной ситуации с пенсией находятся отставные военные и некоторые категории госслужащих.
Владивосток-Новости

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Экономист предупредил о «ловушке» для работающих пенсионеров
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