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Экономист Главина: укрепление доллара к другим валютам не повлияет на рубль

Руководитель программы Цифровая экономика Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина рассказала "Прайму
", что укрепление доллара не отразится на состоянии рубля.
Газета.Ru
В силу взаимных санкций, введенных Западом против России и Россией против Запада, российский финансовый рынок индифферентен к мировому рынку.
ПРАЙМ
Специалист предположила, что укрепление доллара негативно отразится на странах Евросоюза, большинстве стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Lenta.ru
Исключение составят государства Персидского Залива, Тайвань, Южная Корея, Япония, выступающие экспортерами.
РИА Новости

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Экономист Главина: укрепление доллара не отразится на рубле из-за санкций
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Эксперт РУДН Главина считает, что укрепление доллара не повлияет на рубль, но ослабит евро
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