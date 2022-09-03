Провал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон и неудачная попытка захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызвали недовольство украинского командования, из-за чего президент страны Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота, написал в своем Telegram-канале бывший депутат Рады Илья Кива.
Попытка высадки украинских военных на трех направлениях в Запорожской области была сорвана, им оказали отпор, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает «РИА Новости».