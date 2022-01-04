РИА НовостиЭкономист Голодова: с 2022 года повысятся пенсии у работавших в колхозах до 1992 годаДля некоторых категорий неработающих пенсионеров с 2022 года предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности.Вечерняя МоскваБонус смогут получать те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях.РИА НовостиПервая прибавка будет проведена автоматически с 1 января 2022 г. после индексации всех страховых пенсий на 5,9%. Поскольку пенсия состоит из фиксированной и страховой, повысятся обе части.ПРАЙМУвеличат также доплату к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы, составляющую 100% фиксированной части.ПРАЙМЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваРЕН ТВПодробнее о событииЭкономист рассказала, кому повысят пенсии в 2022 годуВечерняя Москва18:00Экономист рассказала, каким группам россиян повысят пенсии в 2022 годуРЕН ТВ17:55Экономист Голодова: в 2022 году пенсии повысят ряду категорий гражданПРАЙМ17:01Экономист Голодова: с 2022 года повысятся пенсии у работавших в колхозах до 1992 годаРИА Новости17:15Экономист Голодова: в 2022 году повысят пенсии работавшим в колхозах до 1992 годаNews.ru17:35Показать ещёОценить9Поделиться