Будьте в Плюсе

Экономист Голодова: с 2022 года повысятся пенсии у работавших в колхозах до 1992 года

Для некоторых категорий неработающих пенсионеров с 2022 года предусмотрена надбавка к пенсии даже при переезде из сельской местности.
Вечерняя Москва
Бонус смогут получать те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях.
РИА Новости
Первая прибавка будет проведена автоматически с 1 января 2022 г. после индексации всех страховых пенсий на 5,9%. Поскольку пенсия состоит из фиксированной и страховой, повысятся обе части.
ПРАЙМ
Увеличат также доплату к пенсиям 80-летних граждан и инвалидов I группы, составляющую 100% фиксированной части.
ПРАЙМ

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Экономист Голодова: в 2022 году пенсии повысят ряду категорий граждан
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Экономист Голодова: с 2022 года повысятся пенсии у работавших в колхозах до 1992 года
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Экономист Голодова: в 2022 году повысят пенсии работавшим в колхозах до 1992 года
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