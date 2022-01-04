Дополнительный бонус к пенсии могут получать граждане, которые до 1992 года работали в российских колхозах, машинно — тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях.
На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Казмунайгаз", - говорится в сообщении.
На фоне массовых протестов, вспыхнувших на всей территории Казахстана, появилась инфомрация о том, что силовики и часть военных оказалась неудовлетворены политикой существующих властей и начали переходить на сторону протестующих.