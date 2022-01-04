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Экономист Голодова: в 2022 году пенсии повысят ряду категорий граждан

В 2022 году для определенный категорий неработающих пенсионеров будет предусмотрена надбавка к пенсии.
ТК Звезда
Дополнительный бонус к пенсии могут получать граждане, которые до 1992 года работали в российских колхозах, машинно — тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях.
ПРАЙМ
С 1 января неработающие пенсионеры, которые более 30 лет отработали в сельской местности, смогут получить надбавку к пенсии даже при переезде.
ПРАЙМ
Первая прибавка будет проведена автоматически с 1 января 2022 г. после индексации всех страховых пенсий на 5,9%. Поскольку пенсия состоит из фиксированной и страховой, повысятся обе части.
ПРАЙМ

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