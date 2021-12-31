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Экономист Голубев посоветовал копить различные активы для безбедной старости

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев рассказал в своей колонке для "Невских новостей", что достойную пенсию можно обеспечить при формировании капитала к моменту достижения пенсионного возраста.
Газета.Ru
Для того, чтобы обеспечить себе хорошую пенсию, необходимо заранее накопить личный пенсионный капитал в виде различных активов.
URA.Ru
Для самостоятельного управления своим капиталом можно открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет, при этом начинать инвестировать лучше с небольших сумм.
Lenta.ru
«За 2—3 десятилетия инвестиционный портфель может достичь весомого размера, способного на протяжении длительного времени финансировать значительную часть расходов за счет использования накопленных активов», — заключил Голубев.
URA.Ru

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