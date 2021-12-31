Доцент кафедры экономики СЗИУРАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев рассказал в своей колонке для "Невских новостей", что достойную пенсию можно обеспечить при формировании капитала к моменту достижения пенсионного возраста.
«За 2—3 десятилетия инвестиционный портфель может достичь весомого размера, способного на протяжении длительного времени финансировать значительную часть расходов за счет использования накопленных активов», — заключил Голубев.
С 1 января 2022 года проиндексируют пенсии на 5,9%, но ощутить повышение выплат смогут лишь неработающие пожилые граждане страны из-за особенностей учета со стороны ПФР, пишет primpress.ru со ссылкой на юриста Ирину Сивакову.