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Экономист Гончарова прокомментировала высокие показатели инфляции в США

Активная эмиссия денег в США когда-то привела к мощному росту экономики страны.
Известия
Профессор видит признаки сдувания американского "пузыря" в рекордной за последние 40 лет инфляции, повышении цен, дефиците товаров и продуктов в США.
ПРАЙМ
Начавшийся переход в международных расчетах на другие валюты после заморозки активов России, может "выключить" доллар из большого числа международных сделок, и, как следствие, понизить спрос на него.
ПРАЙМ
За последнее время российская национальная валюта больше остальных укрепилась по отношению к доллару.
Pravda.Ru

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Экономист Гончарова считает, что инфляция в США является признаком схлопывания экономического «пузыря»
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